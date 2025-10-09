Kanadyjski park morski grozi eutanazją 30 białuch arktycznych
Kanadyjski morski park rozrywki Marineland grozi uśmierceniem 30 białuch arktycznych. Rząd Kanady zablokował sprzedaż tych zwierząt do Chin, a park rozrywki tłumaczy się tragiczną sytuacją finansową. Park jest również od lat krytykowany za zaniedbywanie zwierząt.Manah
Jak dla mnie to głupota i też był bym w najgorszym możliwym przypadku za wypuszczeniem ich na wolność. Zawsze istnieje jakaś szansa, że zadziała instynkt pierwotny i
@blend: a później hyc za płot na posesje sąsiada!
https://www.youtube.com/watch?v=y9OigOSG67U
BTW.
Ciekawe czy dożyjemy czasów gdzie będzie istniała możliwość komunikacji dwustronnej z dziko żyjącymi Delfinami Butlonosymi, Orkami i Belugami. Teoretycznie gdybyśmy bardzo dokładnie śledzili ich komunikację w zależności od kontekstu (bardzo duże uproszczenie), to na takich datasetach dałoby się stworzyć