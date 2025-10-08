Uganda odkryła złoża złota warte 12 bilionów dolarów?
W sieci znów krąży sensacyjna informacja, że Uganda ma złoża złota warte 12 bilionów dolarów. I jest w tym część prawdy, ale należy zdecydowanie delikatniej podejść do szacunkowej wartości tego, co kryje ziemia w Ugandzie. Magiczne 12 bilionów jest przeszacowane, jednak ruszyła pierwsza kopalnia.CKM_POLSKA
Komentarze (49)
@who-cares: ale za to kolejny afrykański książę kupi swojej rodzinie 300 rolls royce'ów
Czyli jakieś 142 mln dolarów. XD
@heam: Ależ oczywiście, że sami będą kopać, jednak kopalnie nie będą należeć do nich.