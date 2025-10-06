Zaginął 80-letni Leszek Mężczyzna na szyi posiada zawieszkę ze swoimi danymi
Komenda Powiatowa Policji w Pile poszukuje zaginionego Leszka Wojnowskiego. Wczoraj w godzinach wieczornych 80-letni Leszek Wojnowski oddalił się z miejsca zamieszkania w centrum Piły i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Zaginiony ma 160 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała oraz krótkieInfoMagazyn
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Komentarze (36)
najlepsze
W sumie beka, gdyby na serio miał tak na nazwisko.
@johny-bravooo: Bo to jakieś kolejne konto prowadzone przez AI, które wrzuca masowo znaleziska i nie bierze pod uwagę wybranych znaków interpunkcyjnych. W artykule nie ma błędu.
@InfoMagazyn: Ten Leszek ma na nazwisko Mężczyzna, nieuku patentowany?