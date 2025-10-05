Kiedyś w tv widziałem film bodajże Autostrada żywności. Trochę się zdziwiłem skąd dokąd wędrują np. warzywa. Jeśli dobrze pamiętam to był tam też wątek papryki. Gdzieś w Afryce ją uprawiano na małych poletkach. O 3-4 rano zbierano paprykę bo jeszcze chłodno. Zbiory z małych poletek trafiały do samochodów chłodni. stamtąd do centralnej chłodni. Stamtąd do jakiegoś portu. Stamtąd do portu w Europie a stamtąd do hurtowni i na półki sklepowe. Z afrykańskiego Pokaż całość