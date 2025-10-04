Przecież to zwykły clickbait, tak od 1.10 mamy system kaucyjny ale w formie przejściowej, czyli jest asortyment który nie łapie się na zaliczenie go do tego systemu. Nie można naliczyć kaucji za butelkę która nie ma odpowiedniej etykiety bo nie odzyskałbyś tej kaucji. Automagicznie nagle butelki nie dostały odpowiedniego oznakowania, to nastąpi z czasem. Oglądajcie etykiety czy mają oznaczenie kaucji oraz patrzcie na paragon czy jest tam pozycja pod rachunkiem opisana jako Pokaż całość