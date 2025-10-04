Nabici w butelkę.
Chciała oddać butelki w sklepie. Napotkała problem. "Na zwrot przyjdzie mi poczekać". "Muszę jechać 20 kilometrów, by oddać butelki i odzyskać 2 zł? Więcej wydam na paliwo".Tetsuya
Komentarze (90)
najlepsze
Kaucja za nieoddane butelki zostaje w kieszeni właściciela systemu. Te wszystkie problemy to nie przypadek. To zaplanowane działanie.
50 groszy w kieszeni za każdą butelkę, której nie zdołacie oddać ( ͡º ͜ʖ͡º)
Pytanie, czy nasi politycy byli tak głupi, czy zwyczajnie wzięli w łapę.
@Z_d--y_strzelec: Potiltycy to nie tacy wcale głupi...
@smk666: mocno dyskusyjna teza, szczególnie to "obiektywnie", bo chciałbym poznać kryteria wg których przetwarzana, uzdatniana woda jest zdrowsza od pierwotnej
3/3 się wstrzymało
no to nieźli wolnościowcy xD
@Templar: przy poparciu wszystkich partii oprócz konfederacji, banda Tuska przejmując władzę w 2023 mogła to jeszcze wycofać.
@woolfet: najpierw musisz do przychodni po zastrzyk uspokajający xD