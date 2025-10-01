Polacy obniżyli ceny ponad 400 gier. Za kulis nierównej walki na Steam
Jeżeli gracie na komputerach, mogliście słyszeć o trwającej akcji #PolishOurPrices. Ma ona jeden prosty cel. Spowodować,android_com_pl
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Jeżeli gracie na komputerach, mogliście słyszeć o trwającej akcji #PolishOurPrices. Ma ona jeden prosty cel. Spowodować,android_com_pl
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (24)
najlepsze
@Besticandois0: aaa tu Cie boli komuszku... chciałbyś odgórnie ceny ustawiać i regulować rynek?
Droga na premierę - piracę i gram, kupię za rok jak będzie 50-80% off i przechodzę drugi raz po achievementy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@f9JXBEArQ2H4TKl: No to jeśli masz podstawową wiedzę ekonomiczną, to pewnie też wiesz, że jakby każdy postępował jak ty, to zaprzestano by produkcji gier.
Bo jak myślisz skąd się biorą pieniądze dla programistów, grafików itd. produkujących gry komputerowe?