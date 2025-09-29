Accenture zwolniło ok. 12 tys. osób w trzy miesiące. AI wymusza zmiany w firmie
Accenture, globalny gigant usług IT i doradztwa, w ciągu ostatnich trzech miesięcy zredukował zatrudnienie o ponad 11 tys. osób wynika z danych przekazanych przez firmę.Konrad13
@iggy_p: Dokładnie, w korpo nigdy nie mówi wprost o co chodzi. U mnie gadali o powrotach do biur, bo wierzą w bezpośredni kontakt a potem jak ludzie poodchodzili to się zaczął offshoring zwolnionych miejsc.
I wiecie co? To jest największe g.wno w jakim byłem. Takiego nagromadzenia niekompetencji w jednym miejscu nie widział nawet polski sejm. Wszystkie, dosłownie wszystkie te projekty były na zasadzie "ratujcie".
Najpierw rzucili projekt do gangeskich inżynierów. Ci spalili 80% czasu robiąc to co umieją najlepiej czyli 💩, a potem jak klient się zorientował co się dzieje i zaczął zadawać trudne pytania to szedł cały projekt do polski
Typowe g---o korpo, z g---o produktem dla akcjonariuszy.
Ale tak na prawdę to jest tylko kolejny symptom czegoś co ja bym określił jako "wielkie wstrzymywanie oddechu" na całym świecie. Mamy taką niepewność, jakiej nie było... Od zawsze? Trump wprowadza chaos na wszystkich długościach i szerokościach geograficznych, mamy gorącą wojnę w europie, bliski wschód jest nawet bardziej wybuchowy niż zawsze i do tego dochodzi azja. a już
@congobongo: Konsultanci? 3/4 managementu średniego szczebla jest do wywalenia w trybie pilnym.
Świetny news, zwolnili jakieś 1,4% wszystkich pracowników jakich mają na całym świecie, ale media dalej napędzają strach przed tym mitycznym i wielkim AI, które zabierze praktycznie wszystkim pracę XD
już takie kwiatki widziałem jak odpierd*lili że dosłownie możnaby dac temat studentowi z dostępem do google i mniej by spierd*lił