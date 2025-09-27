Bym się zastanowił czy wszystkie gry mające element hazardowy nie powinny wymagać weryfikacji KYC i to już od dawna. Dodatkowy obowiązek jawnej dokumentacji wszystkich parametrów i skryptów wpływających na wynik "losowości" wyświetlany w kroku poprzedzającym aktywacje. Problemu na pewno nie da się kompletnie rozwiązać ale dobrze by było gdyby małolatów nie programowano o najmłodszych lat toksycznymi mechanikami co o których dobrze wiemy że ma destruktywny wpływ.