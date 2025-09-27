Koniec hazardu w grach? Brazylia banuje loot boxy dla niepełnoletnich
Brazylia wprowadza zakaz loot boxów dla niepełnoletnich od marca 2026 roku. Prezydent Lula podpisał ustawę chroniącą młodych graczy.BigBadDice
Komentarze (15)
najlepsze
@jegertilbake: dokładnie. Ogarnialem rodzicom nowego laptopa, zanim zainstalowałem firefoxa z ublockiem to chyba z 7 reklam xtb widziałem xd