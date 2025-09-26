Brutalny atak na bezdomnych w Niemczech. Polacy uniknęli śmierci w płomieniach
Dramatyczne wydarzenia w centrum Dortmundu w Niemczech. Dwóch bezdomnych z Polski cudem uniknęło śmierci po podpaleniu ich miejsca noclegowego przy kościele. Policja prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa i apeluje o pomoc do świadków.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (26)
@exoone: Plot twist. podpalaczami byli arabscy przybysze.
Nie wiesz nawet że wielu bezdomnych w Europie mijasz zwyczajnie na ulicy. 90% z nich albo i więcej jest bezdomnymi z WYBORU, to jest