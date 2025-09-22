Skasowała bilet i dostała mandat. Łodzianka wygrywa z MPK w sądzie
Mirabelka Renata Nowak, pasażerka MPK Łódź, po raz drugi wygrała w sądzie sprawę o niesłusznie nałożony mandat. Jej przypadek stał się symbolem walki o prawa pasażerów.radiopiotrkow
Komentarze (38)
Kanarzy w Łodzi są specyficzni. Ponoć niektórzy są na prowizjach niezłe sumy w stanie wyciągnąć.
https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,31876384,kanara-stac-na-rejs-po-karaibach-poznalismy-sekret-prowizji.html#s=S.related-K.C-B.1-L.3..zw
Trzeba ludzi nauczyć jednego - to nie jest MANDAT a opłata dodatkowa i nie działa to tak samo nawet
Ja jestem ślepy, czy w artykule nie ma wzmianki o jakie to zmiany w systemie chodzi?
Mi chodzi o aplikacje przed wprowadzeniem qr
Komentarz usunięty przez autora