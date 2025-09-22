Katowice. Muzeum Historii Komputerów i Informatyki przenosi się do Krakowa...
"W Katowicach nie znalazło wsparcia. Muzeum Historii Komputerów i Informatyki po 13 latach przenosi się do Krakowa. Cenna kolekcja komputerów zniknie z Katowic. Choć stowarzyszenie próbowało dojść do porozumienia z miastem. Bez skutku."paramedix
Komentarze (17)
@Bijelodugme: Czasami nie chodzi o interes a o PR. Tym bardziej w sytuacji kiedy miasto planuje budowę hubu technologicznego. No ale po co przyciągnąć ludzi, lepiej oddać wszelkie możliwości innemu miastu a samemu wywalać prawie pół miliarda na stadion piłkarski albo jakieś Centrum Himalaizmu w dzielnicy gdzie wokół kamienice wyglądają jakby się miały zaraz rozpaść. Teraz Kraków w swojej instytucji
@Bijelodugme: No powinny. Z innymi dużymi miastami. Chyba że chcą totalnie zjechać w dół choćby ludnościowo.
To tak jakby kolekcjonować stare pralki albo odkurzacze - jak ktoś mocno ześwirował to może, ale osobiście wybrałbym jakieś ciekawsze muzeum.