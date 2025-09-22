I słusznie, stare komputery to tylko złom. Stare samochody jeszcze przynajmniej z wyglądu bywają ciekawe i nietypowe ale stary komputer to tylko plastikowe pudełko. Z punktu widzenia informatyki nieprzydatne, z punktu widzenia estetyki nic nadzwyczajnego.

To tak jakby kolekcjonować stare pralki albo odkurzacze - jak ktoś mocno ześwirował to może, ale osobiście wybrałbym jakieś ciekawsze muzeum.