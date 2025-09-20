Polscy żołnierze, którzy zginęli tragicznie w USA, służyli w GROM
Dwaj polscy żołnierze, którzy zginęli podczas nocnego szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych, służyli w Jednostce Wojskowej GROM. W sobotę GROM opublikował w swoich mediach społecznościowych krótki komunikat w tej sprawie.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (98)
Te bajki o ćwiczeniach to mogą sobie wsadzić
@KCPR: bo wiadomo, specjalsi są specjalsami od urodzenia, a nie dlatego że non stop ćwiczą w trudnych i wymagających warunkach