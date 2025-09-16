Raport z piekła Gazy. Zachodni lekarze ujawniają szokujące fakty Piotr Zychowicz
Holenderska gazeta Volkskrant opublikowała wstrząsający raport z dziennikarskiego śledztwa. Kilkunastu zagranicznych lekarzy, którzy pracowali w Strefie Gazy opowiada o szokującym fenomenie. Mowa o palestyńskich dzieciach z pojedynczymi ranami postrzałowymi czaszek i p----i. Skala zjawiska jest taDawid_Kwlk
Komentarze (98)
Upór w szalenstwie Nataniachu jest nie do zatrzymania.
Jedyną nadzieją dla tych biednych ludzi jest otworzenie bram Egiptu, 20 milionowy Kair nie poczulby różnicy. Są wszak kulturowo i wyznaniowo tacy sami.
Piszę to w szgólnosci do Was.
Tak czy siak, bezpośrednia przyczyną był atak Hamasu na bezbronnych uczestników koncertu muzycznego.
@Sidkwa: największy tylko w popkulturowej wyobraźni pielęgnowanej przez lata różnymi narracjami. Prześledź historię ZSRR od bolszewickiej wojny domowej*, a zobaczysz, że w porównaniu do Sowietów polityka Hitlera to był piknik dla dobrze ułożonych panienek. Na dokładkę polecam bilans ofiar rewolucji komunistycznej w Chinach.
