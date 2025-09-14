14-letnia Włoszka z siostrami okrada turystów w Wenecji
Wideo ze schwytania przez Amerykankę której ulradły torebkę. Turystka odzyskała paszport i iPhone'a dzieki któremu zlokalizowała złodziejki, ale gotówka i airPodsy (drogie słuchawki douszne Apple), zdążyły się rozpłynąć. Materiał zawiera mocny język.Poludnik20
- 54
Policja też dobra, w tym bangladeszu. Dopiero na 4 komisariacie łaskawie spisali raport. Syf i malaria (tylko Rzym)
@enten: to raczej "północne plemię" ich podbiło u schyłku cesarstwa ¯\(ツ)/¯