Bartosz Zmarzlik szósty raz Mistrzem Świata!!
Kurtz wygrał w Vojens, ale mimo to, Bartek Zmarzlik zdobywa tytuł Mistrza Świata na żużlu po raz szósty. Jest też pierwszym zawodnikiem w historii, który przez 4 lata z rzędu zdobywał medal GP.ValandilNW
Sześć tytułów to nie przypadek. Dołączył do dwójki najlepszych w historii, a jeszcze ma sporo lat jazdy przed sobą.
Kwestia czasu, jak zdobędzie 7 tytuł jako jedyny.
Gratulacje Bartek
