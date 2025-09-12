USA: UE może zrezygnować z rosyjskiego gazu w pół roku
Unia Europejska mogłaby całkowicie zrezygnować z importu rosyjskiego gazu w ciągu sześciu do dwunastu miesięcy ocenił amerykański minister energii Chris Wright po spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Zdaniem USA możliwe jest szybkiBiznesalert
Różnica jest taka, że obecnie dopłaca się za każdy transport,który płynie, a wtedy koszty były stałe i mniejsze - rurociąg nie był zależny od cen paliwa.
@materacci: tak, tylko o to w tym chodzi
I tak beda sie motać miedzy sloganami wschodu a ameryczka. Niech patrza na swoj biznes jak Turki czy wybrancy i robia tak aby nam sie oplacalo a nie te ciagle trzymanie sie sukni mamusi.
@piotrz1: A wystarczyło żeby państwa Europy zachodniej szukały alternatywnych dostawców i metod niż z uporem maniaka brać gaz od ruskich. Przypominam, że pierwszy atak Rosji na Ukrainę co skończyło się zajęciem m.in. Krymu nie przeszkadzał Niemcom, żeby kontynuować budowę Nord Stream 2 zamiast pójść po rozum do głowy i zacząć dywersyfikować źródła gazu ziemnego. My jakoś Baltic Pipe sobie