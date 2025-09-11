CZY UEFA ZAPOMNIAŁA O KARZE DLA MACCABI HAJFA?
No i kto rządzi światem? Kto, po raz kolejny może liczyć na pobłażliwe traktowanie a nawet na brak kary, za to za co inni dostaliby "solidna nauczkę"? I jakie sa w tej sprawie działania niby polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych?4pietrowydrapaczchmur
Komentarze (20)
najlepsze
Oczywiście, że nie zapomniała - przecież Raków dostał 30000€ kary. A to już chyba zamyka temat. ¯\(ツ)/¯
Co wolno rzydowi to nie tobie smrodzie!