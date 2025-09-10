Z tego co ogarniam to większość dzisiejszych naukowców zgadza się co do tego, że we wszechświecie panuje wszechobecna abiogeneza. I jak tylko gdzieś będą panowały warunki sprzyjające rozwojowi życia, to życie się tam znajdzie. Prawdopodobnie w nieodległej przyszłości, kiedy będziemy badać księżyce gazowych gigantów, ta kwestia się wyklaruje.