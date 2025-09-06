Około rok temu natrafiłem na coś, co nie daje mi spokoju do dziś.
Porządkując stare rzeczy u mojej babci, trafiłem na przedwojenne lustro. Od lat było w rodzinie, a wcześniej w jej starym domu z czasów przedwojennych. Lustro było już nieco zniszczone, ale ciągle trzymało się w solidnej, drewnianej ramie.
Gdy odwróciłem je, zauważyłem, że coś jest wciśnięte z tyłu – między ramą a deską. Ostrożnie rozkręciłem ramę i wtedy je zobaczyłem.
W środku znajdowały się oryginalne niemieckie dokumenty z czasów II wojny światowej, z lat 1942–1943. Co dokładnie?
- Fragment broszury Wehrbetreuung der Luftwaffe (opieka nad żołnierzami Luftwaffe),
- Strona z „Lesemappe” – teczki czytelniczej Luftwaffe,
- Dwujęzyczne formularze medyczne (niemiecko-polskie),
- Pieczątki, daty, odręczne wpisy.
Dokumenty były mocno zużyte, ale zaskakująco dobrze się zachowały. Widać ślady wilgoci, zabrudzenia, przebarwienia.
Mój tata nie rozpoznaje żadnych nazwisk z tych dokumentów. W rodzinie nigdy nie wspominano, by ktokolwiek był związany z Luftwaffe czy niemiecką administracją.
Dlatego podkreślam: Nie twierdzę, że dokumenty należały do naszej rodziny. W czasie wojny często wykorzystywano różne papiery – nawet wojskowe – do izolacji, usztywniania ramek, oklejania mebli.
A jednak... te dokumenty były w lustrze należącym do mojej babci. Może to przypadek. Może nie.
Co dodatkowo zastanawiające, to fakt, że dokumenty te zostały znalezione na Podkarpaciu – w regionie, gdzie trudno było sobie wyobrazić bezpośredni związek z Luftwaffe. To sprawia, że cała sprawa staje się jeszcze bardziej tajemnicza.
Jeśli ktoś z Was zna się na dokumentach Luftwaffe, broszurach typu „Lesemappe” albo okupacyjnych drukach – dajcie znać. Chętnie dowiem się więcej.
Może to tylko papier. A może milcząca historia, której nikt już nie opowie.
