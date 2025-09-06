Około rok temu natrafiłem na coś, co nie daje mi spokoju do dziś.

Porządkując stare rzeczy u mojej babci, trafiłem na przedwojenne lustro. Od lat było w rodzinie, a wcześniej w jej starym domu z czasów przedwojennych. Lustro było już nieco zniszczone, ale ciągle trzymało się w solidnej, drewnianej ramie.

Gdy odwróciłem je, zauważyłem, że coś jest wciśnięte z tyłu – między ramą a deską. Ostrożnie rozkręciłem ramę i wtedy je zobaczyłem.

W środku znajdowały się oryginalne niemieckie dokumenty z czasów II wojny światowej, z lat 1942–1943. Co dokładnie?

Fragment broszury Wehrbetreuung der Luftwaffe (opieka nad żołnierzami Luftwaffe),

Strona z „Lesemappe” – teczki czytelniczej Luftwaffe,

Dwujęzyczne formularze medyczne (niemiecko-polskie),

Pieczątki, daty, odręczne wpisy.

Dokumenty były mocno zużyte, ale zaskakująco dobrze się zachowały. Widać ślady wilgoci, zabrudzenia, przebarwienia.

Mój tata nie rozpoznaje żadnych nazwisk z tych dokumentów. W rodzinie nigdy nie wspominano, by ktokolwiek był związany z Luftwaffe czy niemiecką administracją.

Dlatego podkreślam: Nie twierdzę, że dokumenty należały do naszej rodziny. W czasie wojny często wykorzystywano różne papiery – nawet wojskowe – do izolacji, usztywniania ramek, oklejania mebli.

A jednak... te dokumenty były w lustrze należącym do mojej babci. Może to przypadek. Może nie.

Co dodatkowo zastanawiające, to fakt, że dokumenty te zostały znalezione na Podkarpaciu – w regionie, gdzie trudno było sobie wyobrazić bezpośredni związek z Luftwaffe. To sprawia, że cała sprawa staje się jeszcze bardziej tajemnicza.

Jeśli ktoś z Was zna się na dokumentach Luftwaffe, broszurach typu „Lesemappe” albo okupacyjnych drukach – dajcie znać. Chętnie dowiem się więcej.