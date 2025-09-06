Żeby jeszcze p0lskie witaminki wiązały się z jakimiś zagranicznymi przystojniakami XD



Wystarczy przejść się po centrum jakiekolwiek miasta wojewódzkiego, a zobaczy się w miarę atrakcyjne kobiety pod rękę ze 160-centymetrowymi currycelami. Nie byłoby może w tym nic wielkiego, gdyby nie fakt, że Polak o takim wzroście (a nawet 10 cm wyższym) od razu ląduje na śmietniku matrymonialnym.



Dodam, że hindusi to chyba najbardziej pogardzana podgrupa wśród inceli na całym świecie XD. No Pokaż całość