Facet wg onetu? Nie Polak! Artykuły portalu o zdradzanych Polakach fajtłapach
Na łamach portalu Onet od lat publikowane są liczne artykuły stawiające polskich mężczyzn w skrajnie negatywnym świetle. Mimo setkom negatywnych reakcji i komentarzy do dziś nic się nie zmieniło. W dzisiejszym materiale przedstawimy jak portal obraża polskich mężczyzn oraz jak normalizuje zdradę.peefnoone
Komentarze (53)
@Dogecoin: To tylko świadczy o tobie. Zdaj mu to samo pytanie w innej formie a dostaniesz przeciwną odpowiedź. Tylko umysłowy gamoń powołuje się na gpt.
Wystarczy przejść się po centrum jakiekolwiek miasta wojewódzkiego, a zobaczy się w miarę atrakcyjne kobiety pod rękę ze 160-centymetrowymi currycelami. Nie byłoby może w tym nic wielkiego, gdyby nie fakt, że Polak o takim wzroście (a nawet 10 cm wyższym) od razu ląduje na śmietniku matrymonialnym.
Dodam, że hindusi to chyba najbardziej pogardzana podgrupa wśród inceli na całym świecie XD. No