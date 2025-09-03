dopóki nowe leki będą kosztowac dziesiątki i setki tysięcy, bo będą je wynajdować prywatne firmey z grantami a nie całe społeczeńśtwa by sięleczyć, to będą megadrogie leki bo trzeba bedzie polkryc badania a potem monopol na sprzedąz leku ktory może zarządac pierdyliard dolarów.