MZ odmawia refundacji leku mimo obnizonych cen przed producenta
Rodzice dzieci chorych na hemofilie walcza o lek zmieniajacy dotychczasowe zycie. Producent obniza cenę, ale wciaz ministerstwo mowi nie. Potrzeba naglosnic sprawe!agata-cups
Dlatego go nie refundują
@agata-cups: To na c--j wrzucasz znalezisko i robisz sensację?
@agata-cups: Gratuluję mózgu, robienie sensacji kiedy nie masz kompletnie pojęcia o czym piszesz.
Bądźmy realistami, żaden budżet nie wytrzyma takich cen lekarstw, stąd odmowa.