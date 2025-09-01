Moje miasto... takie piękne :D Kuźwa od 20 lat prezydenci (w sumie głównie 1 prezydent co był wybierany na kilka kadencji) inwestowali w ,,Solanki" żeby uchodzić za miasto uzdrowiskowe, a tutaj teraz najpierw chcą stawiać spalarnię śmieci a teraz wychodzą nielegalne składowiska ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )