Wszystko szlag trafia bo tygodniami potrafi deszcz nie padać. Też tak posadziłem kilka drzew i pousychały najlepiej jesienią sadzić żeby drzewa zaważyły zapuścić korzenie przed suchą wiosną.



Na Rondzie Ofiar Katynia w Krakowie zauważyłem, że w tym roku nawet rugosy zaczynają usychać a te róże sadzi się na wydmach bo są mega wytrzymałe na brak wody a jednak wszystko ma swoje granice. One mają już kilka ładnych lat więc to nie kwestia Pokaż całość