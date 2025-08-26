Część nowych nasadzeń już uschła. Nie przeżyła ilości odprowadzanego tam moczu.
Do wymiany są 3 drzewa, a także uschnięte krzewy. Kiedy psiarze zrozumieją, że niszczą zieleń miejską.theOstry
Na Rondzie Ofiar Katynia w Krakowie zauważyłem, że w tym roku nawet rugosy zaczynają usychać a te róże sadzi się na wydmach bo są mega wytrzymałe na brak wody a jednak wszystko ma swoje granice. One mają już kilka ładnych lat więc to nie kwestia
W tym roku zamówiłem u chincyka.
Wie, że boli to uczucia psiorodziców, ale
@Blackorange: Nie. To jest kwestia tego, że ogólnie kogoś mocno powaliło i wycinając wszędzie trawniki stare normalne sadząc na nich jakieś g---o xD Na osiedlach między blokami ta nowa roślinność też wysycha a jakoś nikt tam nie sika raczej w każdym miejscu.
@theOstry: Dasz źródło tej błyskotliwej analizy?
Wszyscy są q--a winni.
Was trzeba zamykać a nie leczyć, to jest tworzenie różnic i konfliktów pomiędzy ludźmi.
Drzewa maja to do siebie ze czasami się nie przyjmą bo tak to działa, dla tego mówi się ze drzewo po przesadzeniu choruje, podobnie z krzakami wszelkie maści.
Ale, fakt, tam gdzie mój mały piesek się odlewa, chodzi o trawnik, tam dokładnie w tym miejscu
A to pies na smyczy i mozna sie potknąć.
Pies w sklepie, siada na siedzeniach, zostawia sierść.
Srają gdzie popadnie, sikają. Po zimie to już w ogóle masakra.
Podbiega, obwąchuje, obśliniony cały.
Na dekiel wam już bije ostro ( ͡º ͜ʖ͡º)