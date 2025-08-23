Przepisy przewidują, że kierowanie pojazdem służbowym podczas wykonywania obowiązków zawodowych, nawet pod wpływem alkoholu, nie podlega konfiskacie pojazdu.

Ej, a wiecie, że jak jedzie się po pijaku służbowym ciężarowym to nie konfiskują? Gdzie tu sens i logika, że jak pijak jedzie Seicento to mu zabiorą, a jak jedzie 30 tonową Scanią to mu nie zabiorą?