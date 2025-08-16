Sztuczna macica i humanoidalny robot. Przyszłość narodzin bez kobiet?
W Chinach trwają intensywne prace nad technologią, która jeszcze niedawno wydawała się możliwa wyłącznie w filmach science fiction. Naukowcy z firmy Kaiwa Technology, pod kierownictwem dr. Zhanga Qifenga, opracowują pierwszego na świecie humanoidalnego robota wyposażonego w sztuczną macicę.awres
@fioletowy_czlowiek:
No pewnie! Za przykład może posłużyć region bliskiego wschodu gdzie panuje realny patriarchat- kobiety często jakby tam nie istniały, to mężczyźni mają prawa i to oni pracują. Wszak państwa tego regionu są znane ze swojej stabilności i mniejszej podatności na manipulacje ideologiami- panuje tam taka jedność i tak wielka pogarda wobec manipulacji ideologiami, że wszelkie
Nie tyle marginalizacji, co po prostu game over dla kobiet, w tym feministek. Jeśli kobieta zostanie wyeliminowana z "donoszenia " dziecka, to oficjalnie stanie się taką samą częścią wynienną społeczeństwa jak facet, bo nie będzie już, że "jedna kobieta rodzi jedno dziecko rocznie", tylko jedna kobieta da kilkanaście (albo i wiecej) komórek jajowych rocznie.
A do wojen korpo wystarczy zwykłe mięso armatnie odpowiednio zindoktrynowane od dziecka - jak to jest w Afryce z dziećmi - żołnierzami.
Inna sprawa, że być może to rozwiązuje nadchodzący długoterminowy problem dzietności w chinach to nie rozwiązuje problemu, że już teraz brakuje milionów kobiet i faceci w wieku produkcyjnym zwyczajnie nie mają co ze sobą zrobić.
Ostatnie zdanie czarnego ojca do dziecka? "Idę po fajki do sklepu, będę za pół godziny"
Przecież rodzenie i macierzyństwo to dla nich przekleństwo. No to jest rozwiązanie tego problemu.
Koniec ich cierpienia ¯\(ツ)/¯.