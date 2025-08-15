Zamek Czocha, położony malowniczo na Dolnym Śląsku, to miejsce, które wygląda jak wyjęte z kart baśni. Jego monumentalne mury, wieże i tajemnicze korytarze od lat przyciągają miłośników historii, legend i niezwykłych przygód. W długi sierpniowy weekend zamek stanie się areną Festiwalu Magii.