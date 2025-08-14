Polecam zapoznać się z postacią, wprawdzie w powszechnej świadomości Kolbego kojarzy się właśnie z jego męczeńską śmiercią, którą sam przyjął, żeby uratować innego więźnia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz, ale jego życiorys przed tym aktem heroizmu też pokazuje, że nie był to człowiek przeciętny, a wybitnie aktywny społecznie, genialny wręcz organizator.