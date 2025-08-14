14 sierpnia 1941 r. śmierć ojca Maksymiliana Kolbego w Auschwitz
W piątek 14 sierpnia 1941 roku, w podziemiach tzw. bloku śmierci w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, zakończył życie ojciec Maksymilian Maria Kolbe franciszkanin, założyciel klasztoru i wydawnictwa w Niepokalanowie.marbar4241
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 29
- Odpowiedz
Komentarze (29)
najlepsze
Jeżeli chcemy stanowić część zdrowego społeczeństwa, powinniśmy sławić poświęcenie i bohaterstwo, gloryfikować cechy jak odwaga, honor, altruizm.
Inaczej będziemy żyć otoczeni korupcją, nepotyzmem i ludzką biedą.
Mądrzejsza o tym nie wspominać. To wcale niepodobne.