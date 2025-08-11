Na Błoniach w Bielsku-Białej od kilku tygodni trwa dyskusja o płatnym, ogrodzonym placu zabaw postawionym przez lokal „Happy Hours” na terenie publicznym. Opłata 15 zł za wstęp wywołała falę krytyki - zarówno z powodu samej komercjalizacji przestrzeni wspólnej, jak i stanu pozostałej infrastruktury, która od lat pozostaje zaniedbana.

Właścicielka lokalu w rozmowie z mediami tłumaczyła, że teren został od miasta wydzierżawiony, a inwestycja powstała po tym, jak w czasie pandemii utraciła swój poprzedni biznes. Podkreślała, że projekt został zrealizowany „za ostatnie pieniądze” i przy pomocy znajomych, a koszty dzierżawy i podatków ponosi przez cały rok - również poza sezonem.

Nowe informacje

Po publikacjach w mediach społecznościowych i analizie mapy dotacji branży HoReCa w ramach KPO okazało się, że właścicielka „Happy Hours” otrzymała dofinansowanie w wysokości 330 989,04 zł. To istotny fakt, który zmienia obraz przedstawiany w dotychczasowych wypowiedziach i jest wart publicznego sprostowania - zarówno w kontekście argumentu o realizacji inwestycji „za ostatnie pieniądze”, jak i transparentności działań na terenie publicznym.

Dotacje publiczne pochodzą ze środków wspólnych i powinny być ujawniane w dyskusji o inwestycjach w przestrzeni publicznej. Mieszkańcy mają prawo znać pełny kontekst, zwłaszcza gdy teren miejski zostaje częściowo wyłączony z bezpłatnego użytku. Rzetelna informacja jest kluczowa dla oceny, czy obecny model dzierżawy i komercjalizacji Błoni jest zgodny z interesem społecznym. Sprawa Błoni pokazuje, że transparentność i uczciwe przedstawianie faktów są niezbędne w debacie publicznej - szczególnie gdy chodzi o korzystanie z przestrzeni wspólnej i środków publicznych.