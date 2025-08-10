500 mln zł wyłudzeń z tarczy antycovidowej, ponad 2000 firm ma oddać dotacje
Około 2 tys. firm, które korzystały z rządowego wsparcia w trakcie pandemii wezwano do zwrotu całości subwencji w związku z negatywną rekomendacją CBA. Łączna suma żądań to 500 milionów złotych. Chodzi o podmioty które CBA wytypowało jako generujące ryzyko wystąpienia przestępstw korupcyjnych,bueno-vista
Media: PFR zażąda zwrotu pomocy covidowej od dwóch tysięcy firm
