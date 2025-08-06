Szydłów, nazywany "polskim Carcassonne" to jedno z ciekawszych miasteczek Świętokrzyskiego. Co prawda określenie jest nieco na wyrost, ale średniowiecznych zabytków tam nie brakuje. Najcenniejszy jest najlepiej zachowany zamek królów polskich z okresu średniowiecza, gdzie bywał Władysław Jagiełło.