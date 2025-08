Śmieszną sprawą jest to, że niby mamy tą cywilizację od 7 tyś lat. Niby latamy w kosmos i władamy niewidzialnymi falami. To w gruncie rzeczy, dalej jesteśmy tymi samymi zwierzętami. Jedni polują na drugich od początku życia na tej skale. Kiedyś by tę babę zjedli. Teraz zjadają owoce jej pracy.