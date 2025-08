A to i tak jakiś wyłom w kastowej sztamie, bo sędzia ma immunitet i żeby go poddać badaniu z tego co wiem policja musi najpierw poinformować szefa miejscowego sądu, a ten może sprzeciwić się badaniu.



Więc albo pani sędzia zapomniała że jedzie nafurana i zgodziła się na badanie, albo ją szef "wystawił".



Może być że są z wrogich frakcji, no albo po prostu szef nie lubi nawalonych kierowców.