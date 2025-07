W końcu ktoś z tych jakże poczytnych gazet napisał coś o czym wszyscy do okoła mówią od dawna ... No ileż można udawać że wszystko jest ok jak oni robią takie rzeczy ? Mamy 2025 rok, więcej smartfonów niż ludzi, tego się nie da ukryć, to zawsze wypłynie, kwestia czasu i pewnie takich obrazków będzie tylko więcej.