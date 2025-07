Musimy wiedzieć z kim rozmawiamy, i to kilka razy to powiedział, ciekawe jaki to paragraf? Nie muszą znać całego kodeksu, ale te kilka artykułów, na podstawie których działają codziennie mogli by się nauczyć. Kilka razy dzwonił do dyżurnego, zmarnowali masę czasu na kogoś kto nie popełnia nawet wykroczenia.