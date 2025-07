Prawidłowo to powinno być tak, że zostaje ujawniona osoba która odpowiada za stworzenie tych materiałów i wdrożenie ich do systemu szkoleń. Powinno się ustalić od kiedy i ilu policjantów zostało przeszkolonych na podstawie tych materiałów a osoba za to odpowiedzialna powinna z własnej kieszeni pokryć koszta ponownego przeszkolenia. Tylko takie skuteczne postępowanie może położyć kres takim historiom. Niech osoby za takie rzeczy pracują odpowiedzialnie i ponoszą konsekwencje swoich działań