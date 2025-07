Dla dużych firm nie jest problemem wypuszczenie serwera do postawienia lokalnie. Problemem jest to, że często nowa gra ma jeszcze bardziej agresywną monetyzacje niż starsza gra, więc jak starszej gry nie da się "zamknąć", to zagraża to nowej grze. Więc krótko mówiąc zagraża to zyskom z kategorii gier live service. A tego typu gry to kopalnia pieniędzy. Oni zrobią wszystko co w ich mocy, żeby tą inicjatywę zatrzymać.