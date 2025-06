Pewnie to kontrolowany przeciek by sprowokować Iran do jakiegoś ataku. I później Izrael na legalu będzie mógł odpowiedzieć. Tak jak to było z atakiem Hamasu w październiku 2023. Najlepszy wywiad świata nic o nim nie wiedział i Izrael został zaskoczony. I "dzięki" temu atakowi mogli zrównać z ziemią Strefę Gazy.