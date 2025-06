1. To jest news z 5 maja jak zdobył miestrzostwo Brazylii

2. Kilka dni temu po raz 2 zdobył mistrzostwo świata

3. Skompletował Grand Slam - czyli wygrał mistrzostwa Brazylii, mistrzostwo Panam, mistrzostwo Europy i mistrzostwa Świata

4. Jest porównywany przez komentatorów do Rogera Gracie (uważanego za najlepszego w historii) pod tym w względem, że ma swoją technikę, każdy wie że to zrobi i przygotowuje się na to, a on i tak Pokaż całość