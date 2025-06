Zamiast zajmować się bzdurami, które mało wnoszą do codziennego życia, niech np. wprowadzą do mObywatela powiadomienia o nadchodzącej korespondencji z sądów, policji, urzędów.

"Dnia x wysłano do ciebie korespondencję na Twój adres xx. Nadawca: Sąd Rejonowy w xx X Wydział Cywilny w xxx. Odbierz korespondencję korzystając z eDoręczeń (tu) lub tradycyjnie."



Do zrobienia. Wystarczy zintegrować powiadomienia o korespondencji z systemu Poczty Polskiej do mObywatela. To rozwiązałoby wiele problemów z doręczaniem na fikcyjne Pokaż całość