Witam, chciałem opisać Wam patent jak można legalnie oszukiwać na Allegro, przy pełnej aprobacie @allegro_pl

W skrócie:

1. Wystaw na sprzedaż Playstation 5 z dwoma padami i czekaj jak ktoś kupi, dopisz, że ma fakturę zakupu (nie musisz jej wysyłać)

2. Wyślij mu konsolę z jednym padem, drugi zostaw sobie (wartość pada to 339zł)

3. Gdy sprzedający poprosi o dosłanie brakującego pada to powiedz, że się pomyliłeś w opisie, w związku z tym nie doślesz pada ani nie obniżysz ceny

4. Czekaj jak kupujący zgłosi wniosek Allegro Protect, a @allegro_pl odpisze, że skoro sprzedawca się pomylił, to może nie oddawać kasy, ani nie dosyłać pada

5. Właśnie zarobiłeś 339zł, możesz powtarzać ten patent i kroić kolejnych jeleni a Allegro to przyklepie :)

W tym poście:

https://wykop.pl/wpis/81354219/czesc-mam-problem-ze-sprzedajacym-na-allegro-pod-k



opisuje jak zostałem oszukany na Allegro.

W skrócie w teorii kupiłem fabrycznie nową konsolę z dwoma padami i fakturą zakupu.

Dostałem rozpakowaną konsolę, z wadą fabryczną, z spreparowaną fakturą zakupu (numery seryjne się nie zgadzają, nie mam gwarancji), oraz jednym padem zamiast dwóch.

Po zakupie zadzwoniłem od razu do sprzedawcy, mówi, że zwrotu mi nie uzna ponieważ konsola była nowa a teraz jest używana i mogę go pocałować w 4 litery.

Po otwarciu sporu na Allegro, nagle zgadza się na zwrot ale kasę odda dopiero za 30 dni, po "sprawdzeniu konsoli" w międzyczasie kontaktuję się z nim prywatnie i informuje mnie, że i tak nie uzna mi zwrotu.

Stwierdziłem, że nie będę kopał się z koniem i chcę tylko mojego pada za którego zapłaciłem.

Oczywiście pada nie dośle, kasy nie odda, Allegro umywa ręce ponieważ mogę ryzykować odsyłając konsolę i licząc, że skoro oszukał mnie na pada i fakturę to teraz odda mi 1850 zł xDDDD



Zgłosiłem więc sprawę do Allegro Protect i dostałem taką odpowiedź:





Według pracownika skoro kupiłem tanio (1850zł za konsolę sprzed 5 lat) a sprzedawca napisał, że się pomylił to może mnie oszukać :D

Panie Areczku, o co chodzi, ciesz się, że kupiłeś tanio, normalnie z dwoma padami chodzą drożej xD

Obciążyć oszusta kosztami? Przecież to by było nadużycie!



Co do sfałszowanej faktury, można fałszować faktury i jest to super, Allegro nie ma nic do tego: