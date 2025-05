to było 2 lata temu.

To nic nie zmienia. Wciąż aktualne jest to, że nie chcą puszczać maszyn, bo nie potrafią przygotować zorganizowanego ataku na szczeblu taktycznym i to dotyczy obu stron. Albo i potrafią, tylko nie informuje się o tym. Bez wspominania, że czołgi wycofano ze względu na problemy organizacyjne, a nie wynikające z jakości pojazdów jest manipulacją.