Czyli tego pieska znaleźli animasli. W dobie internetu i pchania się w zdobywanie lajków ostrożnie podchodziłbym do tych rewelacji. Widzę że na stronie animalsów już jest donate przy newsie o piesku. I z tego co widzę Google trends do połowy marca tego roku nikt nie interesował się Valerie i Wyspą kangurów. A piesek zaginął w 2023 roku.