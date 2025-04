Generalnie to fejk. Zrobili czystkę osób, które były na bench (200 osób) w postaci dania im możliwości dobrowolnego odejścia na bardzo korzystnych warunkach, skorzystała znaczna większość. A to co piszą o 58 osobach z zwolnienia grupowego to w ogóle fejk, firma wystosowała dzisiaj prośbę o sprostowanie.