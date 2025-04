To jak odkryć że słońce świeci. Każda firma która chce robić cokolwiek w Chinach musi współpracować z Chinami. I obstawiam że każda ukrywa przed zachodem do jakiego poziomu współpracują z Chinami bo wiedzą jaka będzie reakcja.



Z drugiej strony dzisiaj już nie jestem pewny tej opinii bo durnie wkurzeni na ban TikToka poszli na komunistyczne social media XD Co było szczególnie zabawne jak zaczęli promować zachodnie wymysły skrajnej lewicy tylko by się Pokaż całość