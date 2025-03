Ten typ to jest ucieleśnienie stereotypowego burgera prymitywa, lokalny Rachoń, tylko trep. Idealnie nadaje się do Fox News, ale żeby na szefa Pentsgonu namaścić półgłówka, to żaden prezydent nie wpadł. Donald Rumsfeld u Busha był koszmarny, ale jednak była inna liga intelektualna. Zresztą podczas poprzedniej kadencji Trumpa też to dużo lepiej wyglądało, teraz ma trupę cyrkową.