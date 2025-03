Drawieński Park Narodowy to przyrodniczy raj, bo 80% powierzchni to lasy, a pozostałe to rzeki i jeziora. Zaobserwowaliśmy tu łosie, bielika, czaple i liczne żurawie. Park oferuje wiele tras, a jedna z nich prowadzi przez Ostrowite, starą osadę z zabudową ryglową, opuszczonym cmentarzem i węgornią