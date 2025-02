Polecam przeczytać ten artykuł ze szczegółami zarzutów jakie postawić ma prokuratura Mateckiemu. Jeśli Konfederacja zagłosuje przeciwko aresztowi dla niego to będzie to totalna kompromitacja tej partii i chyba najlepszy dowód, że nie ma żadnego wywracania stolika tylko wyczekiwanie aż z pisowcami dorwą się do koryta.Dla ciebie robaku robota w kołchozie na spłatę kredytu przez 30 lat, dla pisowskiej kasty 450 tysięcy wyłudzone z budżetu.