Fajnie miejsce jak ktoś ma potrzebę narobienia sobie fotek na instagrama. Miasto świetnie wygląda na zdjęciach.



Niestety to jest miejsce gdzie się nie jedzie zwiedzać, tylko szpanować faktem że się było. Jak ktoś lubi klimaty zdrojowe to Polanica Zdrój oferuje podobne klimaty a jest 300km bliżej. Jak ktoś lubi blichtr i splendor wśród bogatych mieszkańców Europy wschodniej to bez wątpienia będzie zadowolony.