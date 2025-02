Miałem podobna sytuacje, więc pogoniłem dziadów..

Skończyła mi się umowa, a Play za przedłużenie za czas nieokreślony naliczył sobie plus 20 zł do rachunku (miesięcznie). Powód dopłaty to nie wzięcie telefonu do nowej umowy. Po co mi telefon, skoro kupiłem sobie w sklepie....

Zamiast obniżyć, to podnieśli.

Mistrzowie marketingu kuva jego mac.