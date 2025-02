Trump, jako prezydent USA daje do zrozumienia, ze skończyła się bajka o dobrym policjancie i zaczyna się polityka, ze silniejszy dyktuje warunki, ruskie chcą odbudować swoją potęgę za czasów zsrr, pukając do dzwi europy przy pomocy siły, Chiny pragną być światową potęgą, Indie i Turcja również nie chcą zostać w tyle, a my się kuźwa zajmujemy jakimiś podatkami od węgla i gazu.